В Управлении Росреестра по Башкортостану создана апелляционная комиссия по обжалованию решений об отказе в государственном кадастровом учете объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в Росреестре, в Башкортостане с апреля текущего года решение о приостановлении осуществления кадастрового учета можно обжаловать в административном порядке - в новой созданной апелляционной комиссии. Только после нее можно подавать документы для разбирательств в суды.





«В состав данной комиссии включены три представителя органов регистрации прав и три представителя саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. Заявление пишется по установленной форме об обжаловании решения приостановления может быть представлено в созданную комиссию в течение 30 дней, с даты принятия решения о приостановлении кадастрового учета. В случае истечения вот этого срока, установленного для обжалования, апелляционной комиссией принимается решение уже об отказе принятия к рассмотрению такого заявления», - уточнила помощник руководителя Управления Росреестра по РБ Наталья Шагиева.

17 апреля