Боязнь стоматологов - на пятом месте среди самых распространенных фобий. К такому выводу пришли психиатры и дантисты, которые провели статистический анализ. Страх зубного врача – дентофобия – наблюдается у 30% взрослого населения. Однако с развитием цифровых технологий зубных врачей можно не бояться. Лечение проходит максимально безболезненно. В ВДНХ открылась специализированная выставка "ДенталЭкспо. Стоматология Урала", где представлены все достижения современной медицины.





Работу стоматолога можно сравнить с профессией ювелира. От точности и изящности их действий зависит здоровье и улыбка пациента. В последнее время зубные врачи предпочитают проводить лечение под операционным микроскопом.





«Работа с микроскопом делает стоматолога профессионалом, позволяет делать все легко и эффективно. Микроскоп в стоматологии используется практически во всех сферах», - говорит бренд-менеджер по оборудованию компании "Rocada Med" Дмитрий Кипоть.



Все достижения отечественных и зарубежных производителей в сфере стоматологии представлены в Уфе на выставке "ДенталЭкспо. Стоматология Урала". Здесь можно познакомиться с новинками, попробовать их в деле и проверить качество.





«Поскольку стоматологическая отрасль стала очень привлекательной, она развивается как бизнес. И в этой отрасли существуют другие проблемы, связанные например с фальсификатом и контрафактом», - рассказывает генеральный директор компании "Rocada Med" Александр Максимов.



Организаторы - выставочный центр «Лигас» и московская компания «Дентал Экспо» на площадке собрали более 80 проверенных компаний из крупнейших городов страны и ближнего зарубежья.



Специализированная стоматологическая выставка на ВДНХ-Экспо работает до 2 ноября.

31 октября