В выходные отремонтировали дорогу на улице генерала Горбатова

Дорога вдоль санатория "Зеленая роща" по улице Генерала Горбатова давно требовала ремонта. По словам местных жителей, езда по многочисленным ямам доставляла множество неудобств и зачастую становилась причиной поломки автомобиля.





«Ездить было невозможно, я сама езжу на автомобиле, и по этой дороге было сложно проехать, не повредив автомобиль», - жалуется жительница дома №11/1 по улице генерала Горбатова Юлия Анянова.

О проблемной дороге жители дома 11/1 по улице Генерала Горбатова рассказали главе столичной администрации Иреку Ялалову в ходе "Прямой линии" на нашем телеканале.



Последние недели выдались дождливыми, поэтому коммунальщики долго ждали подходящей погоды, чтобы залатать ямы, не нарушая технологии.





«У нас насчет дождя строго. В дождь мы не укладываем. Погода нам работать не дает. И вот мы ловим. Сегодня выходной день. Погода как только появилась, мы укладываем», - говорит начальник Управления ЖКХ администрации Кировского района Уфы Каусар Хафизов.

Также власти напоминают о созданной в столице "Карте ямочного ремонта". Каждый уфимец может помочь городским службам и сообщить о ямах и выбоинах на дорогах. Для этого на интерактивной карте необходимо сделать отметку и заполнить специальную форму, прикрепив фотографию проблемного участка. В Кировском районе Уфы с начала запуска карты жители оставили 251 заявку. На данный момент работы выполнены по 171 обращению.

19 июня