В выходные Уфа присоединилась к Всероссийскому параду коммунальной техники

В рамках «Всероссийского парада коммунальной техники» в Советском районе Уфы проведена оценка состояния готовности снегоуборочной техники в наступающем осенне-зимнем сезоне.



В смотре участвовал снегоуборочный транспорт - самосвалы, снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, автогрейдера и другая коммунальная техника, которая будет обеспечивать очистку дорог, дворов и улиц района. Для своевременной посыпки дорог при гололеде, на сегодняшний день, заготовлено около 2 тысяч песчано-соляной смеси. На балансе Управления по содержанию и благоустройству Советского района 92 единицы техники, 53 из них обеспечивают работу в осенне-зимний период.





«На самом деле коммунальное хозяйство у нас улучшается и меняется. Прошлый год, прошлая зима нам показала, что нужно усилено готовиться. И быть готовым ко всем капризам природы. И на сегодняшний день большое внимание уделяется подготовке зимней техники», - говорит глава Советского района Уфы Урал Кильсенбаев.

Дамир Вахитов

25 сентября