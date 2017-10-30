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В выходные в Уфе произошло 105 ДТП

В выходные в Уфе произошло 105 ДТП

В 8 авариях 10 человек получили травмы.

 

В пятницу 27 октября по предварительным данным 46-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Авео», направляясь по улице Правды, при повороте на Дагестанскую столкнулся с «ВАЗ 2110». В результате аварии 16-летняя пассажирка отечественного автомобиля с различными травмами обратилась в больницу и после оказания медицинской помощи была отпущена.

 

В воскресенье 34-летний водитель за рулем «Лады Гранта», двигаясь по Фурманова, при повороте налево на Индустриальное шоссе, столкнулся с «ВАЗ 2115». В результате пострадали оба водителя. При проведении медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель «ВАЗ 2115» был в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит штраф 30 тысяч рублей с лишением водительских прав от 1,5 до 2 лет.

Фото отдела ГИБДД управления МВД России по Уфе

Автор: Светлана Назирова
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