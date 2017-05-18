В январе в Уфе уменьшилось количество преступлений

Количество преступлений в Уфе в январе этого года уменьшилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016. Об этом сегодня сказал на оперативном совещании Ирек Ялалов.

Повысилась оснащенность материально-технической базы полицейских. Также глава городской администрации в выступлении напомнил о «снежной теме». Он в очередной раз обратил внимание на необходимость решения проблем по очистке кровли предприятий, ведомств и организаций немуниципальной собственности.

«Частные предприятия, организации и иные субъекты в Уфе — кровля находится в жутком состоянии. Начиная от наших уважаемых театральных коллективов, там есть госслужбы, сметы. Почему в таком состоянии кровля, почему наши вузы в таком состоянии? Штрафуйте, ректоров штрафуйте», — возмутился глава столичной администрации Ирек Ялалов.

Также затронули тему демографии. Уфа сохранила лидерство среди российских городов-миллионников по естественному приросту населения. В последние годы происходит миграционный приток. Кроме того, по статистическим сведениям, в столице республики был практически достигнут пик рождаемости 80-х годов.

«В 2016 году в городе Уфе за последние 29 лет сложился самый большой показатель рождаемости — 18 165 человек, что на 0,3% больше, чем за январь–декабрь 2016 года», — рассказала начальник отдела государственной статистики столицы Оксана Даянова

14 февраля