В заповеднике Шульган-Таш появился интернет

Современные технологии в природных заповедниках.

Теперь в одном из самых удалённых уголков Башкортостана - в Бурзянском районе - можно пользоваться Интернетом. Покрытие 3G доступно в самом посещаемом природном парке. Это значит, что туристам будет легче звонить, писать и отправлять снимки достопримечательностей своим знакомым и оперативно размещать фотографии в социальных сетях.

6 февраля

В 2016 году заповедник «Шульган-Таш» посетили 42 тысячи человек. С развитием инфраструктуры ожидается, что цифра возрастет до 100- 150 тысяч.