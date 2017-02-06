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В заповеднике Шульган-Таш появился интернет

В заповеднике Шульган-Таш появился интернет

Современные технологии в природных заповедниках.

 

Теперь в одном из самых удалённых уголков Башкортостана - в Бурзянском районе - можно пользоваться Интернетом. Покрытие 3G доступно в самом посещаемом природном парке. Это значит, что туристам будет легче звонить, писать и отправлять снимки достопримечательностей своим знакомым и оперативно размещать фотографии в социальных сетях.

 

В 2016 году заповедник «Шульган-Таш» посетили 42 тысячи человек. С развитием инфраструктуры ожидается, что цифра возрастет до 100- 150 тысяч. 

Автор: Ляйсан Закирова
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