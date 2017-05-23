В Затоне произошел крупный пожар

В Уфе в двух банях и автосервисе в микрорайоне Затон произошел пожар. Его тушили накануне вечером. С места событий очевидцы опубликовали снимки в социальных сетях в сообщества БашДТП.



Примерно в половине десятого вечера жители микрорайона заметили клубы дыма, валившие из-под крыши надворных построек частного сектора на улице Ахметова. Пребывшие на место ЧП огнеборцы потушили возгорание в течение часа. И вот как прокомментировали инцидент в экстренной службе.





«Горели надворные постройки. Ликвидация пожара объявлена в 22 часа. Силами Уфимского пожарно-спасательного гарнизона не допущено распространение огня на жилые дома. На месте сил и средств достаточно: от МЧС 6 единиц техники 17 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщает руководитель пресс-службы ФГКУ «22 ОФПС по РБ» Елена Артемова.

Фото: БашДТП

24 мая