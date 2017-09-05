В жилом комплексе «Балановская слобода» прошел масштабный квест

За 2 часа в игровой форме ознакомиться с новым жилым комплексом. Строительная компания ПСК 6 устроила масштабный квест в Уфе, в микрорайоне Дема в жилом комплексе «Балановская слобода». Среди участников в основном молодые пары и семьи.

Увлекательные задания, реалистичный реквизит, интересные персонажи. Здесь все как в настоящем городке. Участники побывали внутри достроенных и недостроенных зданий, изучили территорию комплекса.



«Балановская слобода» – новый строительный комплекс строительной компании «Пск 6». Здесь есть, как и заселенные дома, так и которые будут скоро сданы. Жители оценили преимущества этого комплекса.



В микрорайоне Дема несколько жилых комплексов построенных ПСК 6. Квартиры в них выданы в основном по социальным программам. В этом году компании отмечает 26 лет. Только за последние годы возведено 100 000 кв. м. в Уфе и Уфимском районе.

5 сентября