Экран планшета службы новостей столичного телеканала, как окно в жизнь большого мегаполиса. Мы наблюдаем все события уфимцев в режиме онлайн - одна секунда, и то, что происходит рядом с вами в этот момент, могут увидеть и корреспонденты службы новостей.

Ежедневно на редакционный «Вптсап» службы новостей «Всей Уфы» приходят десятки сообщений от жителей башкирской столицы. В личные обращения наши телезрители вкладывают все свои переживания и эмоции. Например, в этом доме отключили подачу электроэнергии. Передвигаться свободно в 15-этажном доме без света просто нельзя, местные боятся получить травму или встретить кого-то в кромешной темноте.



Но и переживания бывают разные. Альмира Тазетдинова стала свидетелем настоящего чуда. В деревне Мармылево Уфимского района на этой неделе повторно зацвела яблоня.



«Ватсап» отдела новостей - это окно для простого общения журналистов с уфимцами. Возможность обмена последней информацией, особенно тогда, когда необходима помощь.



Жители дома № 22 по улице бульвар Тухвата Янаби устали бороться со стихией. Каждый раз, когда на улице идут продолжительные и обильные дожди, вода начинает проникать и в квартиры уфимцев. Периодические потопы продолжаются уже 2 года. Последний был запечатлен на камеру телефона и отправлен на наш редакционный «Ватсап». На место событий отправилась съемочная группа.



Вместе нам удалось пообщаться с представителями управляющей компании и взять с них обещание - подобного больше не повторится.



Жители выразили столичному телеканалу искреннюю благодарность за работу. Также решили поступить и другие уфимцы. На Российской, 60 можно было сыграть в игру Найди 100 отличий. В метре друг от друга стоят два мусорных контейнера, которые принадлежат разным управляющим компаниям. Соответственно, и работа по очистке территории была тоже разной. Но с нашей помощью ответственные органы удалось привлечь к ответственности.





«Благодаря «Ватсап» мы видим, что происходит в определенной семье, в определенном дворе. Благодаря этому мы можем вовремя отреагировать, приехать и рассказать эту историю, чтобы она разрешилась с нашей помощью», - говорит редактор МУП ПЦ «ВСЯ УФА», редактор Никита Баренбаум.



Повестка новостей дня формируется, исходя из того, какие видео мы получаем от телезрителей. К примеру, наши журналисты работают над следующими материалами. Эти кадры сделаны в микрорайоне Затон. Ферганская, Малая береговая, Серова. На этих улицах нет ни освещения, ни асфальта.



Ремонт с грубейшими нарушениями ведется на придомовой территории по улице пр. Октября, 43/4.



Так что впереди у журналистов много работы. Еще не все сделано. Новости "Всей Уфы" - источник самой оперативной информации о событиях города. Следите за выпусками новостей и интернет сайтом. Записывайте номер - 89273461111. Присылайте свои видео - их обязательно увидит весь город.





15 сентября