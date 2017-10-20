«Ватсап» службы новостей «Всей Уфы» – это сотни сообщений от телезрителей в неделю

Десятки присланных фотографий и видеозаписей, авторы которых - жители нашего города. Народные видеокадры становятся частью общей картины дня столичных новостей. Иногда, даже поводом для отдельных сюжетов или журналистских расследований.

Сообщение от телезрителей с помощью приложения «Ватсап» для журналистов телеканала "Вся Уфа" - сигнал к действию.



Мы знаем в подробностях, что происходит в той или иной части города. Видео, которые присылают нам телезрители, Вы можете наблюдать ежедневно в выпусках новостей.



Иногда съемки телезрителей могут стать самостоятельным фрагментом новостей. Порой в сообщениях целые журналистские расследования с уже смонтированным материалом. Такое народное творчество на злобу дня. Это видео о том, как во дворе дома № 32/1 по улице Степана Злобина идет благоустройство двора.



Автор видео озадачилась вопросом качества выполняемых работ и не дожидаясь отписок от управляющих компаний сама взяла в руки камеру и отправилась разбираться с проблемой.



Надеемся, что это сообщение с экрана телевизора увидят ответственные, за проведение работ, лица. Почему-то с помощью эфирного сигнала обращения находят ответ быстрее, нежели отправленные традиционным способом. И главное – не просто ответ, а конкретные решения. Пример тому - ситуация Елены Багишевой. Женщина прислала нам видеосообщение о том, что её дом промерзает, стены покрываются плесенью. Но все её просьбы по поводу утепления квартиры в управляющей компании остаются неуслышанными.



По обращению уфимки разбираться с проблемой выезжали корреспонденты «Всей Уфы». И не раз.



Наконец, вместе нам удалось добиться результата. Все обещания, которые мы слышали от управляющей компании, наконец, были выполнены.



И это не единственный пример. Часто те проблемы, которые кажутся нерешемыми, сдвигаются с мертвой точки, когда беремся мы за них все вместе. Номер известен - 89273461111. Записывайте и вперед! Ждем от вас видеосообщения!





20 октября