Важные вопросы обсудили на оперативном совещании в столичной администрации

Сколько еще простоит памятник Салавату Юлаеву, много ли призывников из Уфы пополнят ряды Вооруженных Сил и как в городе будут бороться с несанкционированными свалками. Эти темы обсуждали сегодня на оперативном совещании в столичной администрации.

Памятник Славату Юлаеву - настоящий символ, визитная карточка Уфы и республики. Эту достопримечательность, как правило, посещают туристы, приезжающие в наш город. А для жителей столицы одноименная площадь давно стала популярным местом отдыха. 17 ноября памятнику исполняется 50 лет. Его торжественное открытие состоялось в 1967 году. До сих пор это крупнейшая конная статуя в России. Над созданием памятника скульптор Сосланбек Тавасиев работал четверть века. Уникальность статуи в том, что при весе в 40 тонн она стоит всего на трех опорах. На оперативном совещании Глава муниципалитета Ирек Ялалов рассказал, что в начале 21 века памятнику потребовалась реконструкция. Кроме этого, укрепили холм, на котором стоит монумент, чтобы остановить оползневые процессы.





«В середине 2000 годов мне посчастливилось с коллегами осуществлять капитальный ремонт этого памятника. В самом коне есть специальный люк, через который можно зайти внутрь этого памятника. Очень сильная коррозия этого каркаса была. Нам пришлось его заново укрепить. После этого памятник был покрыт специальным покрытием. Сейчас по всем прогнозам он простоит минимум еще 100 лет», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.



Еще одна тема утренней оперативки в мэрии - ход призывной кампании в столице. Она продлится до 31 декабря. Призываются граждане 90-99 годов рождения. На сегодня в армию отправлен 731 новобранец. Всего же по норме Уфа должна направить в вооруженные силы 1111 человек. Как отметил в своем докладе заместитель Главы столичной администрации Рустем Газизов, весной наш город выполнил норму призыва на 100 %. Такие же результаты ожидаются и в нынешнюю кампанию.





«По итогам весенней призывной кампании 2017 года из Уфы в ВС РФ направлено 917 призывников. По сравнению с другими городами ПФО, это наибольшее количество призывников, Так, из Казани было направлено 860 человек, из Самары - 856, из Саратова - 713. Наряд для этих городов тоже ставился более 900 человек, как и для города Уфы», - комментирует заместитель Главы Администрации Уфы Рустем Газизов.



Обсудили участники оперативного совещания и вопросы уборки мусора в городе. Как оказалось, только 30 % жителей частного сектора оплачивают и пользуются услугой вывоза отходов. Остальные, по видимости, выбрасывают мусор в лесу, на обочинах дорог, остановках. Как отметил Глава столичной администрации Ирек Ялалов, ежегодно из-за подобных действий горожан появляется около четырехсот несанкционированных свалок.

«В последние 10-15 лет ситуация не меняется. Если человек не вывозит и не оплачивает вывоз мусора, он вываливает его рядом с дорогой, в ближайшей подворотне или в лесном массиве, а потом Народный фронт бегает и считает эти свалки несанкционированные. Так, свалки сами жители устраивают», - заявил Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

14 ноября

Ирек Ялалов поручил профильным управлениям провести анализ и обеспечить стопроцентный охват жителей частного сектора оплачиваемой услугой по вывозу бытового мусора. Кроме того, Центру общественной безопасности города поручено усилить работу по выявлению несанкционированных свалок и штрафовать нарушителей. Жители частного сектора могут составить договор со «Спецавтохозяйством по уборке города». После этого сотрудники предприятия установят контейнеры и включат территорию в график вывоза мусора.