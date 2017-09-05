Вчерашний ливень стал главной темой утреннего совещания в муниципалитете

Способна ли справиться ливневая канализация с тем аномальным количеством осадков, которые все чаще обрушиваются на Уфу. Или городу в условиях меняющегося климата стоит искать другие способы борьбы с непогодой? Прошедший накануне ливень стал главной темой утреннего совещания в муниципалитете.Два часа "тропического" ливня, и улицы Уфы стали напоминать бурные реки. Рассекая волны, автомобили движутся по затопленным дорогам, а пешеходы передвигаются вброд. Два десятка светофоров выведены из строя. Не выдержал и электротранспорт. С кадров непогоды началось и оперативное совещание в муниципалитете.
«С таким аномальным количеством осадков ни один город, ни одна страна не справиться не сможет, если одномоментно в течение 1,5-2 часов выпадает двухмесячная норма. Надо это четко понимать. Кстати, все ливневые коллекторы работали. Косвенным показателем является то, что за 1-1,5 часа после окончания ливня, за исключением территорий оврагов, вся вода практически ушла. Пришлось задействовать насосное оборудование и соответствующую технику для того, чтобы откачать с ряда территорий воду», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
«Раз так климат меняется, раз погода нас испытывает по поводу осадков. А вы знаете, у нас в этом году аномальные осадки, начиная от снега и дождей с мая. Надо принимать решения. Надо посмотреть опыт наших южных городов, которые научились пропускать большие объемы осадков. Там строятся сухие каналы арочного типа, куда во время обильных осадков вода просто уходит», - заявил Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.