Вчерашний ливень стал главной темой утреннего совещания в муниципалитете

Способна ли справиться ливневая канализация с тем аномальным количеством осадков, которые все чаще обрушиваются на Уфу. Или городу в условиях меняющегося климата стоит искать другие способы борьбы с непогодой? Прошедший накануне ливень стал главной темой утреннего совещания в муниципалитете.

«С таким аномальным количеством осадков ни один город, ни одна страна не справиться не сможет, если одномоментно в течение 1,5-2 часов выпадает двухмесячная норма. Надо это четко понимать. Кстати, все ливневые коллекторы работали. Косвенным показателем является то, что за 1-1,5 часа после окончания ливня, за исключением территорий оврагов, вся вода практически ушла. Пришлось задействовать насосное оборудование и соответствующую технику для того, чтобы откачать с ряда территорий воду», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

«Раз так климат меняется, раз погода нас испытывает по поводу осадков. А вы знаете, у нас в этом году аномальные осадки, начиная от снега и дождей с мая. Надо принимать решения. Надо посмотреть опыт наших южных городов, которые научились пропускать большие объемы осадков. Там строятся сухие каналы арочного типа, куда во время обильных осадков вода просто уходит», - заявил Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

5 сентября

Два часа "тропического" ливня, и улицы Уфы стали напоминать бурные реки. Рассекая волны, автомобили движутся по затопленным дорогам, а пешеходы передвигаются вброд. Два десятка светофоров выведены из строя. Не выдержал и электротранспорт. С кадров непогоды началось и оперативное совещание в муниципалитете.В условиях меняющегося климата, когда ливневки не могут справиться с аномальным количеством осадков, Ирек Ялалов призвал искать новые подходы в борьбе со стихией. Глава муниципалитета предложил обратиться к опыту южных городов страны, которые умеют справляться с большой водой.Больше всего пострадали Советский, Кировский, Ленинский и Октябрьский районы столицы. Последствия разгула стихии устраняли до самого утра. На улицах города до самого утра работали полторы тысячи сотрудников коммунальных служб и более трёхсот единиц специализированной техники. На оперативном совещании о проделанной за ночь работе отчитались главы этих районов. Ирек Ялалов поблагодарил городские службы за четкую и слаженную работу, благодаря которой уже утром город вернулся к обычной жизни. Поблагодарил глава Администрации Уфы и горожан, которые в непростой ситуации помогали друг другу, не оставляя в беде.