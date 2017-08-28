Ведущие и корреспонденты столичного телеканала «Вся Уфа» встретились с «Пионерами Башкортостана»

Часовой мастер-класс был посвящен теме "Как правильно рассказывать о своих делах".

28 августа

Никакой подготовки, подсказок и суфлера. Только полная импровизация. Участники фестиваля "Пионеры третьего тысячелетия" пробуют себя в качестве телеведущих. Якобы в прямом эфире они должны поговорить на заданную тему. Задача непростая, но справились с ней все ребята. За самые оригинальные и лучшие выступления - подарки от столичного телеканала.Ведущие программ "Утро в столице" Дина Гарифуллина и "Атмосфера" Владислав Каримов, рассказали ребятам, как вести себя в кадре, поделились секретами грамотной и красивой речи.После этой встречи, вряд ли все ребята загорятся желанием стать журналистами. Такой цели и нет. Ведь уметь выступать на публике и владеть речью - навык, нужный представителям всех отраслей и сфер.Фестиваль "Пионеры третьего тысячелетия" проводится в 15 раз. В этом году приурочен к 95-летию со дня создания первой Всесоюзной пионерской организации и посвящён развитию детского движения. В течение шести дней ребята проходят занятия по командообразованию и умению выстраивать диалог с собеседником, посещают мастер-классы по стратегическому проектированию и планированию своей деятельности.Уже завтра участники фестиваля разъедутся по домам. Они признаются, что воспоминаний и знаний, полученных за шесть дней, хватит на весь год - до следующей встречи.