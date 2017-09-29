Вернут ли трамваи на проспект Октября?

Возможно, в скором времени трамвайная сеть появится по улицах Российской и Блюхера. Этот и многие другие вопросы обсудили за круглым столом представители столичных транспортных компаний. Участие в конференции приняли эксперты из Москвы и из столицы Чехии.

Не так давно делегация из Уфы посетила Прагу с официальным визитом. Один из пунктов программы - знакомство с организацией городских перевозок. Между городами было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере электротранспорта. Тема получила продолжение на транспортном форуме в башкирской столице.





«Мы предлагаем строить на основе электротранспорта, это в первую очередь - трамваи и параллельно с развитием технологий электробусов, или троллейбусов с большим автономным ходом или как ещё называют - электробусы с динамической подзарядкой переводом нашей троллейбусной сети вот на такие рейсы», - говорит директор МУЭТ Уфы Аскар Фазлыев.



Для пассажиров это будет означать снижение количества пересадок, а значит - экономию времени и повышение комфорта. Кстати, комфорт внутри подвижного состава готовы обеспечить местные производители.





«Планы по развитию троллейбусно-трамвайного движения в Уфе большие. Мы, как участники этого рынка, как традиционный производитель, как настоящий башкирский производитель, готовы закрыть потребности города Уфы и Республики Башкортостан в этом виде подвижного состава. У нас с МУЭТОМ сейчас сделано 2 троллейбуса, готовится к новому году выход электробуса и готовится модернизация трамвая татра т3», - рассказывает генеральный директор Уфимского трамвайно- троллейбусного завода Денис Рассадников.

Аскар Фазлыев предложил восстановить трамвайное сообщение между южной и северной частями города. Кроме того, внедрить в систему элементы скоростного трамвая. Такие меры позволят создать закольцованное движение, что на порядок повысит эффективность электротранспорта и его удобство для пассажиров. Тогда, глядишь, и метро не понадобится.





«Основа моего выступления - это всё-таки восстановление трамвайной сети города Уфы, внедрение в неё элементов скоростного трамвая, где это возможно, там есть свои технические и технологические особенности, но как бы это достойная альтернатива метро. Для нашего города это единственная альтернатива», - комментирует директор МУЭТ Уфы Аскар Фазлыев.



Всё это - лишь часть большого транспортного форума, организованного столичной администрацией. За круглым столом здесь собрались представители транспортных компаний, а также гости и эксперты из Москвы и Праги. По результатам обсуждений будут приняты конкретные решения. Их результаты пассажиры уфимского общественного транспорта должны ощутить в ближайшие годы.



Анастасия Платонова

29 сентября