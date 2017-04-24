Вьетнамские технологии будут применяться в башкирском сельском хозяйстве

Представители Социалистической Республики Вьетнам и Башкортостана договорились о сотрудничестве в создании бренда молока.

Развитие сельского хозяйства и создание нового бренда молока. Сегодня в Уфе эти вопросы обсудили глава региона Рустэм Хамитов и представители Социалистической Республики Вьетнам. Стороны подписали ряд соглашений.

24 апреля

В частности это договоренности между Башкортостаном и Вьетнамом о создании в республике совместного производства в области молочного животноводства. Рустэм Хамитов отметил, что Башкортостан лидирует в России по поголовью крупного рогатого скота, а также занимает второе место в стране по производству молока. Тем не менее республика заинтересована в дальнейшем развитии этих отраслей и привлечении инвестиций.Представители Социалистической Республики Вьетнам намерены создать в Башкортостане новый бренд экологически чистого и органического молока. Для этого будет построено несколько ферм на которых разместят шесть тысяч дойных голов крупного рогатого скота.