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Виновницу ДТП с участием ребенка нашли

Меньше суток потребовалось инспекторам ГИБДД, чтобы найти виновника аварии на улице Комсомольской. Там накануне на зебре водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

 

Мальчика госпитализировали в больницу, где он рассказал подробности инцидента. Дорожные полицейские разослали приметы автомобиля и объявили водителя в розыск. Уже спустя некоторое время виновника аварии поймали, им оказалась 26-летняя девушка, которая призналась в случившемся. За оставление места ДТП женщине грозит лишение прав на полтора года, либо арест.

Еще одно ДТП произошло накануне вечером напротив полка ДПС. Там столкнулось сразу 4 автомобиля. По информации столичного ГИБДД, водитель джипа не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями "Рено Меган" и "Шкода Фабия". От удара "Шкода" совершила наезд на забор, который повредил припаркованную автомашину "Опель Астра". В результате аварии пострадали три человека.

А этот видеоролик стремительно набирает просмотры на видеохостинге Ютуб. На трассе Уфа-Оренбург видеорегистратор запечатлел грубое нарушение правил дорожного движения. Неизвестный автомобилист на «Ниссане» мчался по встречной полосе. Другие участники едва успевали сманеврировать вправо, чтобы избежать столкновения. Как горе-водитель оказался по ту сторону отбойника остается только догадываться.

Автор: Тимур Давлетов
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