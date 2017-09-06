Вирус Коксаки накрывает Башкортостан с новой силой

Подобные сообщения все чаще встречаются в социальных сетях. Количество людей заболевших энтеровирусом исчисляются не десятками, а сотнями.

Годовалый Матвей неделю практически не ест, плохо спит и постоянно плачет. Всему виной - повышенная температура тела. Казалось бы, привычные симптомы для ОРВИ. Но когда на теле ребенка проступили язвочки, близкие забили тревогу.





«Сначала старшая температурила, через несколько дней он затемпературил. 39 температура была. Сыпь появилась сначала на ногах, потом на руках, на лице. Температура долго не держалась, вызвали врача, сказал, что коксаки так проявляется в виде ветрянки», - говорит бабушка матвея Роза Ахметьярова.



Вирус Коксаки пугает жителей Башкортостана на протяжении полугода. По словам специалистов, заразиться можно воздушно-капельным путём, через пищу и бытовые предметы. Как известно, Турция - один из самых популярных курортных направлений среди россиян. В этом году райский уголок предлагает не только отдых на берегу моря, но и возможность подхватить Коксаки. Сообщения о вирусе активно продолжают появляться в интернете. Как сообщают специалисты, инфекцию относят к энтеровирусам.





«В текущем году в Республике Башкортостан, как и в РФ, отмечается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. С начала года в Республике зарегистрировано 266 случаев заболевания. Все они подтверждены лабораторным методом на базе Центра гигиены и эпидемиологии и инфекционной больницы № 4. Из них анализы десяти больных отправлены на лабораторные исследования в референс-центр по мониторингу за энтеровирусными инфекциями, расположенным в Нижнем Новгороде для определения штамма энтеровируса. У четверых больных определён вирус Коксаки (у троих А6, у одного - А10), циркулировавшие на территории республики и в предыдущие годы», - сообщила пресс-секретарь управления роспотребнадзора по РБ Анастасия Жилкина.

В так называемую группу риска в первую очередь попадают маленькие дети. Поэтому в связи с началом учебного года, в школах и детских садах рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, обеспечивать кабинетную систему, питьевой режим для детей, ограничить доступ в бассейн и самое главное - минимизировать контакт с больными. Специалисты принимают меры по стабилизации и снижению уровня заболеваемости. Маленький Матвей ближайшие дни будет находиться дома. По словам бабушки мальчика, определенного лечения у него нет. У ребенка наблюдается легкая форма энтеровируса. Никаких антибиотиков не прописано, главное - это постельный режим и обильное питье. И скоро самочувствие малыша улучшиться, а сыпь на теле исчезнет.



Рафаэль Хакимов

6 сентября