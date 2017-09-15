Визит летучей мыши напугал уфимку

Молодая мама обратилась за помощью к спасателям, чтобы избавиться от нежданного гостя, который залетел на балкон. Видео предоставили в Службе спасения 112.

По словам уфимки, «гостью» она заметила еще накануне вечером, но ей показалось, что та находится за окном. Однако днем, когда девушка находилась дома с маленьким ребенком, она услышала характерное шипение на балконе. Спасателям понадобилась буквально пара минут, чтобы найти «летунью» и освободить квартиру от ее присутствия. Как оказалось, мышь, прячась от света, заползла в лежащий на лоджии рулон линолеума.







видео Службы спасения 112

15 сентября