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Визит летучей мыши напугал уфимку

Молодая мама обратилась за помощью к спасателям, чтобы избавиться от нежданного гостя, который залетел на балкон. Видео предоставили в Службе спасения 112.

 

По словам уфимки, «гостью» она заметила еще накануне вечером, но ей показалось, что та находится за окном. Однако днем, когда девушка находилась дома с маленьким ребенком, она услышала характерное шипение на балконе. Спасателям понадобилась буквально пара минут, чтобы найти «летунью» и освободить квартиру от ее присутствия. Как оказалось, мышь, прячась от света, заползла в лежащий на лоджии рулон линолеума.


видео Службы спасения 112



Автор: Тимур Давлетов
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