Власти республики не бросят обманутых дольщиков и примут все меры для решения этого вопроса

Такое заявление сделал сегодня глава Башкортостана Рустэм Хамитов во время расширенного заседание Правительства. Сегодня в Доме Госсобрания-Курултая подвели итоги социально-экономического развития региона в первом полугодии 2017 года.

Открывая заседание правительства, Глава региона Рустэм Хамитов отметил, что первое полугодие для республики сложилось успешно. Промышленность прибавила почти три с половиной процента - цифра выше прогнозируемой. Аграрный комплекс, несмотря на непростые погодные условия, тоже демонстрирует рост на чуть более трех процентов. По темпам роста сельхозпроизводства республика вошла в тройку лидеров в Приволжском федеральном округе. Башкортостан в десятке лучших регионов страны по приросту оборота розничной торговли. Обозначил глава республики и острые проблемы, задачи, которые предстоит решать правительству в будущем. Во-первых, это привлечение инвестиций. По итогам шести месяцев текущего года произошел существенный спад. В экономику региона вложено всего 92 миллиарда рублей. И хотя, к концу года, как отметил Рустэм Хамитов, цифры выправятся, необходимо уже сейчас начать плотнее работать с инвесторами. Нужны новые решения, способные заинтересовать бизнес. Еще одна острая проблема - новая волна обманутых дольщиков. В зоне риска оказались 29 объектов, более трех с половиной тысяч человек.





«Эта тема находится на контроле Правительства нашей республики. Ситуация, я бы сказал, рабочая, опыт решения этой проблемы у нас есть. Но, конечно же, надо засучив рукава в ближайшее время решить все негативные вопросы, скопившееся в этой сфере. Важно, чтобы люди понимали, что власть не бросит их и принимает все меры для разрешения этого сложного вопроса», - говорит Глава РБ Рустэм Хамитов.



Подробнее об итогах полугодия рассказал премьер-министр Правительства республики. Рустэм Марданов отметил, что социально-экономическое развитие региона происходит в соответствии с прогнозом. Однако ситуация в экономике остается напряженной и требует дополнительных усилий для достижения поставленных целей. Так, для нивелирования влияния погодных факторов Правительством разработаны меры поддержки аграриев: выделены средства на покупку сельхозтехники, племенного скота, просубсидированы сезонные полевые работы. Всего господдержка агро-промышленного комплекса составила более трех с половиной миллиардов рублей. Еще один приоритет в работе правительства - стимулирование строительства социального жилья.





«В рамках концепции обеспечения жильем нуждающихся категорий граждан из бюджета республики выделено 365 миллионов рублей. Реализация этих мер позволила обеспечить рост объемов ввода социального жилья на 60 процентов по сравнению с прошлым годом. Построено и введено 88 тысяч кв. м.», - комментирует премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов.

23 августа

Бюджет республики на 1 июля исполнен с профицитом. Однако, как отметил Рустэм Марданов, по итогам года ожидается небольшой дефицит, который будет покрыт за счет собственных средств региона. Согласно прогнозу, основные целевые параметры 2017 года будут исполнены.