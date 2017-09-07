Власти Уфы направят силы на развитие Максимовки

Об этом заявил Ирек Ялалова во время рабочей поездки в поселок.



Глава администрации города принял участие в открытие многофункциональной спортивной площадки, а так же побывал в Центре образования №53. Это наименование учреждение получило совсем недавно. В поселке отсутствовал детский сад и было принято решение при школе открыть дошкольное подразделение на 30 мест. Также гости посетили школьный музей и Центром творчества «Гармония», где работают кружки и секции разных направлений.

Ирек Ялалов, открывая спортплощадку, отметил, что в планах развивать северную часть города, том числе и Максимовку.





«Три года назад мы сюда приезжали к вам в Максимовку. Начинали осмотр с Новомаксимвоки. Проехали по всей территории Максимовки. Конечно, очень много проблем в этом микрорайоне тогда было, и сейчас еще остаются. Тогда мы пообещали, что мы насколько хватит сил и возможностей, возьмемся за то, чтобы навести порядок в улично-дорожной сети этого замечательного населенного пункта. Чтобы инфраструктуру общественную, деловую развивать. И свои обещания мы начинаем выполнять. Две улицы мы заасфальтировали за эти годы», - отметил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

За последние годы по программе "Качественные и безопасные дороги" отремонтировали покрытие на двух улицах Сосновской и Чехова. Сейчас засыпают щебнем еще несколько проблемных улиц, дальше будет решаться вопрос об их асфальтировке.





8 сентября