Во всех офисах МФЦ республики приостановлено оформление загранпаспортов сроком на пять лет

Как нам сообщили в ведомстве ,это вызвано отсутствием бланков в Управлении по вопросам миграции МВД Республики Башкортостан.





«В связи с отсутствием бланков паспортов Управление по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан оформление паспортов гражданам Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина за пределами территории Российской Федерации сроком на 5 лет временно не осуществляет. В связи с чем, во всех офисах Многофункциональных центрах Республике Башкортостан временно приостановлен прием документов по данной услуге. Как только мы снова возобновим прием по данной услуге и появятся бланки, мы сообщим на нашем официальном сайте», - комментирует и.о. начальника отдела по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ РГАУ МФЦ Регина Фаткуллина.



30 августа

Отметим, что выдача документов сроком на десять лет осуществляется в прежнем режиме. Поэтому специалисты МФЦ тем, кто в ближайшее время собирается заграницу, для оформления рекомендуют выбирать паспорта с большим сроком.