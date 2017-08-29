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Во всех офисах МФЦ республики приостановлено оформление загранпаспортов сроком на пять лет

Во всех офисах МФЦ республики приостановлено оформление загранпаспортов сроком на пять лет

Как нам сообщили в ведомстве ,это вызвано отсутствием бланков в Управлении по вопросам миграции МВД Республики Башкортостан.

«В связи с отсутствием бланков паспортов Управление по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан оформление паспортов гражданам Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина за пределами территории Российской Федерации сроком на 5 лет временно не осуществляет. В связи с чем, во всех офисах Многофункциональных центрах Республике Башкортостан временно приостановлен прием документов по данной услуге. Как только мы снова возобновим прием по данной услуге и появятся бланки, мы сообщим на нашем официальном сайте», - комментирует и.о. начальника отдела по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ РГАУ МФЦ Регина Фаткуллина.


Отметим, что выдача документов сроком на десять лет осуществляется в прежнем режиме. Поэтому специалисты МФЦ тем, кто в ближайшее время собирается заграницу, для оформления рекомендуют выбирать паспорта с большим сроком. 


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