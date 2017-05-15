Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» погиб в ДТП в Башкирии
Смертельная авария произошла в Туймазинском районе на автодороге Самара-Уфа-Челябинск около шести вечера в воскресенье. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 53-летний водитель иномарки направлялся со
стороны села Первомайский в сторону деревни Кандры-Куль. Полицейские
предполагают, что он нарушил правила дорожного движения - не выполнил
требование дорожного знака уступить дорогу - и врезался в грузовик «Вольво».
Легковушка превратилась в груду металлолома, водитель скончался еще до приезда
скорой помощи. Расследование причин ДТП продолжается.