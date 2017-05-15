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Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» погиб в ДТП в Башкирии

Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» погиб в ДТП в Башкирии

Смертельная авария произошла в Туймазинском районе на автодороге Самара-Уфа-Челябинск около шести вечера в воскресенье. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.


По предварительной информации, 53-летний водитель иномарки направлялся со стороны села Первомайский в сторону деревни Кандры-Куль. Полицейские предполагают, что он нарушил правила дорожного движения - не выполнил требование дорожного знака уступить дорогу - и врезался в грузовик «Вольво». Легковушка превратилась в груду металлолома, водитель скончался еще до приезда скорой помощи. Расследование причин ДТП продолжается. 

Автор: Екатерина Тимиряева
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