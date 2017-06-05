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Водитель «Оки» погиб в ДТП

Водитель «Оки» погиб в ДТП

За минувшие сутки в Уфе зафиксировано 74 дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы различной степени. А сегодня утром на трассе Уфа-Оренбург произошло смертельное ДТП.

 

По информации ГИБДД местный житель села Зирган за рулем автомобиля марки "Ока" выезжал с автозаправки и не пропустил машину «Лада Гранта» несмотря на ее преимущество. Удар пришелся прямо в водительскую сторону малолитражки. Её отбросило на противоположную сторону дороги. Водитель "Оки" от полученных травм скончался на месте аварии. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. 



Автор: Тимур Давлетов
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