Водитель «Оки» погиб в ДТП

За минувшие сутки в Уфе зафиксировано 74 дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы различной степени. А сегодня утром на трассе Уфа-Оренбург произошло смертельное ДТП.

По информации ГИБДД местный житель села Зирган за рулем автомобиля марки "Ока" выезжал с автозаправки и не пропустил машину «Лада Гранта» несмотря на ее преимущество. Удар пришелся прямо в водительскую сторону малолитражки. Её отбросило на противоположную сторону дороги. Водитель "Оки" от полученных травм скончался на месте аварии. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

6 июня