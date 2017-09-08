Водители Башкортостана заплатят более 1 000 000 рублей за парковку в неположенном месте

Таковы цифры за 8 месяцев текущего года. Сегодня сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями общероссийского народного фронта вновь вышли на рейд.

«В основном нарушения в торговых центрах, где люди стараются поближе подъехать, припарковать машину к входу. Конкретно в этом случае мы выносим постановлении6е об административном нарушении в отношении женщины», - комментирует госавтоинспектор пропаганды УГИБДД МВД по РБ Линар Зиннуров.

8 сентября

Автоледи Ольга Зиннатуллина припарковала свой автомобиль на территории, предназначенной для транспортных средств людей с ограниченными возможностями здоровья. Опознавательного знака "Инвалид" на машине нет, поэтому полицейские интересуются наличием у женщины хотя бы соответствующей справки.И хотя супруги Зиннатуллины уверяют, что не знали о таких тонкостях правил дорожного движения, за правонарушение им придется выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. К сожалению, случаи, когда автолюбители занимают парковочные места, предназначенные для маломобильных граждан.Как правило, места на парковке для такой категории людей отводят ближе к входным группам. Так им проще из собственного автомобиля попасть в здание. Насколько трудно бывает найти удобное место для своей машины возле торговых центров, паралимпийский чемпион Ирек Зарипов знает не понаслышке.Парковочные места для инвалидов видны издалека. Не заметить их невозможно, считает Ирек Зарипов. Все на совести водителей, уверен он.По данным госавтоинспекции, с начала этого года в республике зафиксировано более двух тысяч таких правонарушений. Половина из них приходится на Уфу.Госавтоинспекторы не устают напоминать, что парковаться в специально отведенных местах могут только инвалиды первой и второй групп. Причем, на автомобилях обязательно должны быть знак "Инвалид".Если такого знака на автомобиле нет, инспекторы вправе вызвать эвакуатор и увезти машину на штрафстоянку. Конечно, при предъявлении справки об инвалидности человек не будет платить штраф, но 15-рублевая наклейка уж точно не стоит времени и нервов, потраченных на возвращение авто.