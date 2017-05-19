Водоснабжение полностью восстановлено

В домах, которые пострадали из-за коммунальной аварии на Уфимском шоссе, 10 полностью восстановлено водоснабжение. Подача началась накануне около половины одиннадцатого вечера.



Как уже передавала телекомпания "Вся Уфа", в понедельник, 13 февраля, зафиксирована утечка на водопроводе диаметром 500 миллиметров. На место оперативно прибыли специалисты городской службы спасения и бригада МУП «Уфаводоканал». Работы по ремонту поврежденного участка трубопровода продолжаются. Причины, по которым произошел прорыв трубопровода, выясняются. По данным администрации города, водоснабжение в 19 домах восстановлено по основной магистрали, остальные 8 - по обводной линии.





«Специалисты МУП "Уфаводоканал" приложили все усилия, чтобы уменьшить количество отключений. 14 февраля, днем, по основному трубопроводу было восстановлено водоснабжение в 19 домах, оставшиеся дома были подключены по обводной линии в 22:30 14 февраля. В данный момент ремонт поврежденного участка продолжаются», - говорит менеджер по связям с общественностью Мария Шерекина.

15 февраля