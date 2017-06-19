Волонтеры из Уфы задействованы в кубке Конфедераций

В эти дни в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани проходит кубок Конфедераций, в котором принимают участие все сильнейшие футбольные дружины мира. Присутствуют на этом крупнейшем спортивном празднике лета и волонтеры из Башкортостана

20 июня

В Москве на стадионе «Спартак» нашим волонтерам предстоит отработать ближайшие матчи. За это время они обслужат игры сборных Камеруна, Чили, Португалии, Австралии и России, а также встречу за бронзу. Для того, чтобы попасть на такое событие, ребятам пришлось пройти тестирование, собеседование и обучение. Боевым крещением стала игра сборных Камеруна и Чили, завершившаяся накануне со счетом 0:2.