Возможно ли прожить день без машины?

Сегодня в мире проводится акция «День без автомобиля», ее поддержали и жители Уфы. Несколько десятков горожан пересели сегодня на велосипеды.

Я очень поддерживаю «День без автомобиля». Я каждый день езжу на автомобиле на работе и на работе тоже почту разношу на велосипеде. Я почтальон пятого почтового отделения.



Большинство уфимцев сошлись в едином мнении - лучше прокатиться на велосипеде, ведь он точно не испортит воздух. Согласно официальной статистике, а, она не утешительная - в прошлом году только в Уфе в атмосферу попало больше двухсот тысяч тонн загрязняющих веществ, из них выбросы от автотранспорта составили около 30 %. Но радует в этой ситуации то, что растет и число эко активистов.



Эльвира Колганова как сотрудник минэкологии Республики и ответственный гражданин не могла остаться в день акции в стороне. Чтобы внести свою лепту во всемирный День без автомобиля на работу она приехала на велосипеде.





«Стараемся быть на острие в год экологии, быть в авангарде, скажем так, и делать все, что от нас зависит для того, чтобы наша республика, наш город, наше министерство, наша Уфа процветала, была зеленой, красивой и многогранной для того, чтобы к нам приезжало много гостей», - говорит ведущий специалист, эксперт отдела геологической информации и мониторинга министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан Эльвира Колганова.

Коллеги Эльвиры Колгановой также подхватили волну эко движения. Велосипед автомобилю в этот день предпочли многие сотрудники минэкологии Республики. К тому же, внутри ведомства организована своя акция.





«Много товарищей отказались от личного транспорта в пользу общественного. Кто-то пешком пришел, кто-то на велосипеде приехал. Отправляют мне фотографии, как они приехали на велосипеде и получают фонарик для велосипеда. Как бы такой поощрительный приз», - комментирует начальник организационно-аналитического отдела министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан Ринат Фаткуллин.

Традиция проведения Дня без автомобиля имеет уже двадцатилетнюю историю. Зародилась акция еще в 1997 году в Англии. Через год к ней присоединилась Франция. А в 2001 году движение распространилось по всему миру. В Уфе акцию поддерживают лишь последние несколько лет, для активных участников предусмотрены приятные поощрения.





«Акция «На работу на велосипеде» проводится каждую третью пятницу мая и 22 сентября в День без автомобиля. На каждую акцию выдвигается больше 200 человек. В день каждой акции участники могут рассчитывать на приятные бонусы от партнеров акции. Например, могут получить скидку в кафе, антикафе, в кофейнях или в веломагазинах», - рассказывает куратор акции «День без автомобиля» Артур Бикмухаметов.



Из года в год потребность в экологически чистых видах транспорта растет. По статистике, в мире каждую минуту с конвейера сходит один автомобиль, который можно сразу считать потенциальным загрязнителем воздуха.



А одна машина выбрасывает за сутки порядка 220 миллиграммов кубического метра угарного газа. Поэтому не стоит думать, что один человек в поле не воин. Да, передвигаться на велосипеде не слишком удобно, зато это прекрасная возможность помочь экологии, насладиться свежим воздухом и погулять по любимому городу.

22 сентября