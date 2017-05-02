Врачи не смогли спасти подростка из Башкирии

Подросток из Буздяка, получивший травму в школьном коридоре, сегодня скончался не приходя в сознание. В течение трех недель врачи боролись за жизнь одинадцатиклассника.

Как мы сообщали раннее, ЧП произошло 7 апреля. Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения образовательного учреждения. 17-летний школьник из села Буздяк стукнулся лбом о верхний край дверного проема и упал на лестницу, ударившись затылком. У него диагностировали перелом свода и основания черепа, и тяжелую травму головы. Подросток впал в кому, и спустя три недели скончался не приходя в сознание.





2 мая