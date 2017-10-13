Всевидящее око в борьбе с закладчиками

Активисты благотворительного фонда "Дарфонд" начали устанавливать камеры в подъездах, в которых распространители наркотиков делают тайники. Таким образом, общественные деятели намерены ловить за руку торговцев смертью.



В первом же произвольно открытом электрощите Руслан Бадретдинов обнаруживает следы пребывания наркоманов. Оставлять запрещенные вещества в укромных местах в подъезде - метод работы закладчиков. Активисты благотворительного фонда "Дарфонд" нашли новый способ борьбы с ними. Камеры.



Это не первый опыт в борьбе с распространителями. Активисты закрашивали объявления о продаже дурманящих средств. Но в какой-то момент поняли - этого недостаточно. Пора переходить к более радикальным мерам.





«Мы понимали, что мы не боремся с самим злом. Мы просто делаем его чуть-чуть слабее. Поэтому нужно воевать с самими наркоторговцами. Пускай это будут закладчики. Наименьшее из всех степеней, но даже через этих людей, если они будут засняты, мы передадим материалы органам. А они выйдут на ключевых людей», - говорит директор благотворительного фонда "Дарфонд" Руслан Бадретдинов.



На собственные средства активисты закупили 6 камер. Устройства на лестничной клетке вешают с согласия жильцов. Всевидящее око устанавливают на ночь, а утром снимают. Ведь закладчики и их клиенты приходят преимущественно в темное время суток. Теперь электронный страж порядка появится и в подъезде Алевтины Куропаткиной.





«У нас проблема, у нас частенько были наркоманы. И вот последний раз было, я сама его поймала, наркомана, у нас на этаже. Где прячут – непонятно. Несколько лет было под ящиками, ловили не одного. Потом вот в щитках», - рассказывает Алевтина Куропаткина.



В планах представителей благотворительного фонда закупка еще нескольких камер. Они готовы предоставить устройства всем, кто жалуется на постоянный шум в подъезде по ночам, сломанные почтовые ящики и электрощитки.



Такой метод борьбы с непрошенными гостями можно назвать уникальным. Аналогов проекта в России пока нет. Организаторы уверены, что уже в ближайшее время метод докажет свою эффективность. И если таким образом удастся поймать хотя бы одного распространителя, это будет значить, что цель оправдала потраченные усилия и средства.

13 октября