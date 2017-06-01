Вступили в силу нововведения для водителей

Теперь на территории нашей страны автолюбители - иностранцы обязаны получать права российского образца. Изменения приняты для того, чтобы сократить количество ДТП из-за банального незнания правил дорожного движения.

Сегодня под пристальным вниманием уфимских госавтоинспекторов - маршрутные и междугородние автобусы. С 1 июня в силу вступило нововведение - отныне водители-иностранцы обязаны иметь права российского образца. Но за время совместного с журналистами рейда инспекторы не остановили, ни одного мигранта. Возможно, из-за новых правил, они просто не вышли на работу.

«Проводятся проверки для выявления водителей с иностранными водительскими удостоверениями. За сегодняшний день, в течение дня по городу Уфе не было выявлено ни одного факта. Большинство просто не вышло на линию», - сказал начальник отделения технадзора и регистрации автомототранспорта ОГИБДД УМВД России по Уфе Сергей Беркута.

Однако менять национальные водительские удостоверения на российские придется не всем.

Нововведения касаются тех иностранцев, которые получили вид на жительство в России и занимаются коммерческими и пассажирскими перевозками. Тем, кто находится в стране в качестве туриста и передвигается на личном автотранспорте, получать российские права не нужно.

Сейчас по всей стране такси, автобусами, спецтехникой и грузовыми автомобилями все чаще управляют иностранцы. Зачастую из-за языкового барьера и незнания правил дорожного движения, действующих в России, мигранты становятся виновниками серьезных ДТП. По статистике ГИБДД, в 2016 году число аварий с участием граждан иностранных государств выросло до 5216, в них погибло 704 человека. Новые требования к водителям должны привести к снижению показателей, считают законодатели.

«Многие граждане, которые приехали к нам в РФ, многие не знают русский язык, ездят, им маршрут показали от пункта А до пункта Я, ездят. И чтобы таких моментов не было, они должны сдавать экзамены и вождение», - заключил начальник ОГИБДД УМВД России по Уфе Ильнур Садыков.

За несоблюдение закона грозит серьезный штраф. Для водителей сумма составит от 5 до 15 тысяч, для должностных лиц 50 тысяч рублей.

1 июня