Вся страна узнает, что рисуют школьники в тетрадях во время уроков

Организаторы проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном" в Екатеринбурге объявили прием работ для новой выставки.



Экспозиция откроется на новогодних каникулах во время проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном». Сейчас идет прием работ. Свои школьные шедевры можно отправить до 10 октября на официальном сайте мероприятия либо письмом на адрес: 620002 Екатеринбург, ул. Мира, 19 ауд. ГУК-106.

Принимаются как рисунки от руки, так и в электронном, которые создавались с помощью смартфонов. Кроме того, планируется посвятить отдельный стенд работам "советских художников". Качество рисунков будут оценивать искусствоведы. Организаторы говорят, что порой на уроках школьники рисуют такие изображения, которым могли бы позавидовать даже известные художники. И таким работам нельзя пылиться в шкафу.





1 ноября