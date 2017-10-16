«Вся Уфа» приглашает на свой канал в «Телеграм»

Теперь еще большему числу уфимцу доступны новости из жизни города.

16 октября

Стать пользователем популярного мессенджера не сложно. Достаточно просто скачать приложение Telegram. Оно доступно для всех устройств на iOS, Android и Windows. Далее надо подписаться на канал «Всей Уфы», а именно - открыть Телеграм и нажать на кнопку «Поиск» под знаком «лупа» и написать в эту строчку наш юзернэйм allufanews. Вы увидите, что появятся новости канала, его локализация и тому подобное. А внизу высветится кнопка «Присоединиться», в англоязычной версии она называется «Join». Нажимаем на нее. Если все сделано правильно, и подписка удалась, то в нижней части экрана увидите надпись - «Вы подписались на этот канал» или «Unmute» в англоязычной версии. Так, после прохождения нетрудных шагов вы станете подписчиком "Всей Уфы" в телеграме.