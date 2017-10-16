«Вся Уфа» приглашает на свой канал в «Телеграм»

Теперь еще большему числу уфимцу доступны новости из жизни города.Стать пользователем популярного мессенджера не сложно. Достаточно просто скачать приложение Telegram. Оно доступно для всех устройств на iOS, Android и Windows. Далее надо подписаться на канал «Всей Уфы», а именно - открыть Телеграм и нажать на кнопку «Поиск» под знаком «лупа» и написать в эту строчку наш юзернэйм allufanews. Вы увидите, что появятся новости канала, его локализация и тому подобное. А внизу высветится кнопка «Присоединиться», в англоязычной версии она называется «Join». Нажимаем на нее. Если все сделано правильно, и подписка удалась, то в нижней части экрана увидите надпись - «Вы подписались на этот канал» или «Unmute» в англоязычной версии. Так, после прохождения нетрудных шагов вы станете подписчиком "Всей Уфы" в телеграме.