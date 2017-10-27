«Вся Уфа» продолжает принимать видео-сообщения от телезрителей

Число народных корреспондентов службы новостей растет с каждым днем. С помощью приложения «Ватсап» мы получаем полный обзор событий, и знаем, что происходит в городе в ту или иную минуту.

27 октября

Лента новостей на нашем планшете уже давно может претендовать на звание отдельного информагентства. Здесь все уголки города, все дворы - как на ладони, в буквальном смысле. Все просто - заметили что-то интересное рядом - включили камеру на своём смартфоне. Кнопка отправить, и все, что увидели вы, сможет увидеть каждый житель нашего города.Чаще всего в сообщениях встречаются видео-рассказы о проблемах или несправедливостях, с которыми сталкиваются наши народные корреспонденты. Все они - люди с активной позицией, и желанием изменить ситуацию вокруг себя к лучшему. Мы такой настрой поддерживаем и всегда приходим на помощь активистам.Это Ольга Байбурина. Она давно борется за порядок в собственном дворе. Борется с автовладельцами, которые паркуют свои машины где хотят. Последней каплей стало то, что для удобства заезда на газон жильцы стали выдергивать бордюры.В одиночку бороться всегда сложнее. Отношения с управляющей компанией все никак не складывались. Мы призвали к ответу соответствующие инстанции. Надеемся, после нашего визита, дело сдвинется с мертвой точки.Мы получаем много сообщений. Уфимцы охотно делятся и своими радостными событиями. Кроме того, рассказывают о ЧП, очевидцами которых они становятся. Одно из сообщений, которое привлекло особое внимание - видео Александра Костюхина. Сейчас мы покажем лишь часть его обращения.Мы готовы присоединиться к инициативе Александра и поддержать его. О результатах расскажем в ближайших выпусках столичных новостей. Ждем новые видеоролики. Телефон для сообщений «Ватсап» - 8-927-346-11-11. Давайте действовать вместе