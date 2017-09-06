«Вся Уфа» совместно с инспекторами ГИБДД проверили насколько лояльны водители к пешеходам

По неосторожности водителей, вовремя неуступивших дорогу пешеходам, только за последние сутки на территории Уфы произошло 2 дорожно-транспортных происшествия. Сегодня наша съёмочная группа совместно с инспекторами ГИБДД проверили насколько лояльны водители к пешеходам.

Центр города. Оживленный перекрёсток - самое подходящее место для нашего рейда. Здесь всегда много пешеходов и водителей. А вот когда их пути пересекаются, встаёт вопрос кто же должен уступить дорогу. Казалось бы, ответ очевиден.



По правилам, на пешеходных переходах уступать дорогу обязан водитель. Но реальная картина зачастую совершенно иная.



С начала этого года в Уфе произошло 360 ДТП с участием пешеходов, 9 из них со смертельным исходом. Бороться с автолюбителями, которые ведут себя на дорогах словно короли, не замечая пешеходов, выходят в рейды сотрудники госавтоинспекции.



На этот раз экипаж ГИБДД местом рейда выбрал пешеходный переход на центральном рынке. Вероятно, появление стражей порядка дисциплинировало водителей. Поэтому поймать за час удалось лишь одного нарушителя.



Валерий Шатунов - водитель со стажем, признаётся этого его первое нарушение и обещает исправиться. Но отделаться извинениями нарушителю не удастся. Ему грозит штраф.



Как известно, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Это правило применимо и к дороге. О своей жизни, прежде всего, должны заботиться пешеходы. И не перебегать в неположенных местах.



Анастасия Платонова

6 сентября