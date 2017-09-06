«Вся Уфа» выяснила насколько достоверна информация о загрязнении воды

Сегодня уфимцы начали получать сообщение о том, что якобы пить из-под крана опасно. После мощного ливня в Белую попали опасные отходы. Наша съемочная группа побывала на Южном водопроводе и выяснила, насколько достоверна эта информация.

«Водозаборы работают в штатном режиме. Обеззараживание, очистка так же проходят в соответствие с требованиями. Все дело в том, что все уфимские водозаборы рассчитаны на работу в условиях изменений, значительных изменений качества речной воды», - комментирует главный технолог МУП «Уфаводоканал» Рустем Киекбев.

«В нашей объектовой лаборатории Южного водопровода контролируется 30 показателей. «Уфаводоканалом» контролируется 105 обязательных показателей. Кроме этого ведется монтиринг по 250 показателям, характерным для нашего региона», - говорит начальник химико-биологической лаборатория южного водопровода Уфы Лилия Афанасьева.

6 сентября

"Воду из крана не пейте. Щас пацаны позвонили с завода, говорят экологи с Москвы прилетели. Химпром затопило, вода загрязнённая попала в Шугуровку, оттуда в Белую. А из Белой идёт в Уфаводоканал, дальше в краны...". Тревожное сообщение жители города активно пересылают друг другу и публикуют в социальных сетях. На поверку оказалось, что это фикция. Во-первых все городские водозаборы находятся на Уфимке. А во-вторых ниже Шугуровки находится только Южный водопровод. Ливень на работе объекта никак не отразился.Даже если допустить такое, что в реку попали опасные отходы, по кранам в квартирах горожан она вряд ли потечет. В случае ЧП здесь строгие инструкции - вплоть до остановки работы всего водозабора. Для того, чтобы предотвратить несчастные ситуации, ежедневно пробы воды исследуют в лабораториях. За последние дни отклонений не выявлено.Очевидно, что при таком мониторинге вряд ли вода может представлять угрозу уфимцам. Подобные взбросы информации для города-миллионника не редки. В 2015 году "доброжелатели" также "предупреждали" о загрязнении воды. Утверждали, что причиной стал фенол. Тогда информация не подтвердилась.В сообщении, которое уфимцы активно пересылают другу другу, содержится рекомендация хотя бы некоторое время покупать бутилированную воду. Эксперты сходятся во мнении, что это ни что иное, как вирусная реклама. Которую для увеличения спроса на свою продукцию запустили сами продавцы воды. И поводов для паники просто нет.