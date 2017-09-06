«Вся Уфа» выяснила насколько достоверна информация о загрязнении воды

Сегодня уфимцы начали получать сообщение о том, что якобы пить из-под крана опасно. После мощного ливня в Белую попали опасные отходы. Наша съемочная группа побывала на Южном водопроводе и выяснила, насколько достоверна эта информация."Воду из крана не пейте. Щас пацаны позвонили с завода, говорят экологи с Москвы прилетели. Химпром затопило, вода загрязнённая попала в Шугуровку, оттуда в Белую. А из Белой идёт в Уфаводоканал, дальше в краны...". Тревожное сообщение жители города активно пересылают друг другу и публикуют в социальных сетях. На поверку оказалось, что это фикция. Во-первых все городские водозаборы находятся на Уфимке. А во-вторых ниже Шугуровки находится только Южный водопровод. Ливень на работе объекта никак не отразился.
«Водозаборы работают в штатном режиме. Обеззараживание, очистка так же проходят в соответствие с требованиями. Все дело в том, что все уфимские водозаборы рассчитаны на работу в условиях изменений, значительных изменений качества речной воды», - комментирует главный технолог МУП «Уфаводоканал» Рустем Киекбев.
«В нашей объектовой лаборатории Южного водопровода контролируется 30 показателей. «Уфаводоканалом» контролируется 105 обязательных показателей. Кроме этого ведется монтиринг по 250 показателям, характерным для нашего региона», - говорит начальник химико-биологической лаборатория южного водопровода Уфы Лилия Афанасьева.