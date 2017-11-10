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«Вся Уфа» ждет новостей от телезрителей

Количество народных корреспондентов службы новостей «Всей Уфы» на этой неделе перевалило за половину тысячи. Это те люди, которые сообщают журналистам столичного телеканала о том, что происходит в разных точках города в эту минуту. Мы формируем картину дня вместе.

Небольшой экран планшета службы новостей «Всей Уфы» с приложением «Ватсап», как большое окно в жизнь миллионного мегаполиса. В сообщениях видео-новости, где уфимцы могут рассказать о том, что наблюдают сами в эту минуту в конкретной точке города. Это разные сообщения - когда оператор становится свидетелем чего-то необычного, иногда радостного. Но, чаще всего, проблемы, когда бороться с ними в одиночку становится невозможно, на помощь призывают корреспондентов столичных новостей.

В этом видео Светлана Зернова рассказала о том, как боролась с незаконной торговой точкой рядом со своим домом. Желаемого добилась - продавцы уехали. Правда, скорее всего поводом для их отъезда стали не её многочисленные жалобы и обращения в разные инстанции, просто холодно стало на улице. Но и сейчас Светлана продолжает бороться, теперь с тем, что оставили после себя горе-продавцы.

Наша съемочная группа побывала на месте событий. Вместе мы обратились за разъяснениями в администрацию района. После выхода сюжета в эфир получили от Светланы видео.

Уборка - это конечно хорошо, но проблема не решена, цель жителей дома - устранить торговую точку насовсем. Следить за ситуацией будем вместе. Как и за историей, о которой рассказал Борис Бикбулатов.

Мужчина прав - любое начинание нужно доводить до конца. Надеемся это видео в эфире столичных новостей станет напоминанием тем, кто оставил здесь этот мусор. А то, может быть про него просто забыли. Наш народный корреспондент готов проконтролировать ситуацию и в следующем выпуске расскажем о его успехах.

Ситуаций, которым необходим контроль неравнодушных людей в нашем городе много. Чаще всего без вмешательства общественников проблемы с места не двигаются. К счастью тех, кто готов внести свой вклад на благо города в Уфе не мало. Большинство из них зовется народными корреспондентами «Всей Уфы». Присоединяйтесь. Телефон для сообщений «Ватсап» - 89273461111. Ждем ваши видео.




Автор: Наталья Ярина
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