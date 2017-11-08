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«Вся Уфа» знает, каким должно быть качественное выполнение балансировки колес

От состояния колес автомобиля зависит безопасность дорожного движения. Поэтому водители стараются регулярно проводить осмотр своих транспортных средств в автомастерских. Основной поток в пункты шиномонтажа приходится на осенний и весенний сезоны.

Качество балансировочного станка сотрудники Центра стандартизации и метрологии республики проверяют в его работе. Для этого на колесный диск специалисты закрепляют дополнительные грузики весом 10, 50 и 100 граммов и сравнивают показания оборудования.

«Суммарно значения дисбаланса по колесу, по диску у нас 100 грамм, что как раз соответствует номинальному значению массы нашего грузика. Тем самым станок выдает правильное значение и т.е. он признается пригодным к применению», - говорит ведущий инженер отдела поверки средств измерений механических величин ЦСМ РБ Павел Гарбуз.


Если станок достойно выдержит несколько таких манипуляций, то специалисты Центра стандартизации выдают разрешение на эксплуатацию данного оборудования. А это значит, что сотрудники шиномонтажа смогут качественно выполнить свою работу.

В случае, если значения аппарата не совпадут с весом закрепленного грузика, то балансировочный станок будет считаться непригодным к работе. Такое оборудование владельцам придется починить и вновь провести поверку.

«Оборудование у нас проходит проверку два раза в год: перед весенним и осенним перекидом. Оборудование проверяют специалистами, в том числе проходит калибровка оборудования, а также проверка его рабочего состояния», - рассказывает управляющий мастерской по шиномонтажу Дмитрий Хрустальков.


В Уфе функционирует более 500 мастерских по шиномонтажу. В какой из них сделать балансировку колеса - индивидуальный выбор каждого автолюбителя. Чтобы быть уверенным в качестве выполнения работ, потребители могут запросить у работников документ о результатах поверки оборудования.




Автор: Эрика Нажимова
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