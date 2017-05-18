Выбежавший на дорогу лось стал причиной смертельного ДТП

18 мая

21-летний пассажир погиб в опрокинувшемся авто из-за перебегавшего дорогу лося. Авария произошла на трассе Самара-Уфа-Челябинск. Подробности сообщили в республиканской Госавтоинспекции.По данным инспекторов ДПС, в полночь в Иглинском районе 26-летний житель Челябинской области ехал в сторону Уфы на вазовской "четырнадцатой". Машина столкнулась с выбежавшим на дорогу лосем, затем съехал в правый кювет, где авто опрокинулось. 21-летний пассажир от полученных травм скончался в карете скорой помощи на пути в больницу, водитель автомашины госпитализирован, уточнили в ГИБДД.