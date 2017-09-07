Выбор имени в соответствии с законом

Депутаты Госсобрания рассмотрят законопроект, устанавливающий требования к выбору имени и фамилии ребенка.
Парламентарии намерены законодательно объявить недопустимым при выборе имени
использования цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не
являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой
комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы.
Необходимость в поправках назрела давно. Так как некоторые креативные родители
склонны злоупотреблять своими полномочиями при выборе имени ребенка. Подобные
случаи фиксировались в разных регионах. По данным некоторых интернет-порталов в
России в этом году зарегистрированы имена Салат-Латук, Ихтиандр, Царь, Царица и
Настоящий Супермен. Пока до республики такая мода не дошла, но все же есть те,
кто предпочитае58т нетрадиционные имена- по данным Госкомитета по делам юстиции
в 2017 году в Бакшортостане зарегистрированы мужские -Добромир, Дениз, Гаяр,
Доменик, Кемаль, Леон, Ниль и Радэль, женские– Анэлл, Божена, Данэлия, Захра,
Лея, Нирмала, Теона и Элиян.