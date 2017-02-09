Ярмарка вакансий доказывает свою эффективность

Более 200 человек, посетивших сегодня ярмарку вакансий в Уфе, по итогам собеседований с работодателями получили приглашение на работу. Об этом телеканалу «Вся Уфа» сообщили в Центре занятости населения столицы.

Свои вакантные места на ярмарке представили предприятия сферы по оказанию коммунальных, социальных и персональных услуг, а также организации, занимающиеся охранной деятельностью. Всего в ярмарке приняли участие более 30 предприятий и организаций. В общей сложности они предложили соискателям около 450 рабочих мест. Следующая ярмарка вакансий, но уже для граждан предпенсионного и пенсионного возрастов, состоится 16 февраля.

9 февраля