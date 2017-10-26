Юных уфимцев учат ответственному обращению с отходами начиная со школьной скамьи

Уфа занимает лидирующие позиции в стране по сбору опасных отходов. За полтора года жители Уфы сдали порядка 200 тонн батареек и лампочек. Экологи считают, что таких результатов удалось добиться благодаря информированию населения. В частности, активно проводилась работа со школьниками. Урок на природоохранную тему прошел в школе № 26.

Специалисты рассказали детям о том, как не допустить загрязнения почвы и воздуха. Для этого необходимо грамотно собирать бытовые отходы. Например, практиковать раздельный сбор мусора. Ребята поддержали эту идею. Они изготовили специальные коробки, в которые каждый мог складывать использованные батарейки, позже их передадут на утилизацию.





«Сейчас у нас стоит остро проблема загрязнения окружающей среды. Не просто мусором, а токсическими веществами, которые выделяют батарейки. Поэтому у нас задача - собирать не просто мусор, а экологически грамотно его собирать», - говорит педагог дополнительного образования «Городского детского эколого-биологического центра» Наталья Крупская.

27 октября