За минувшие сутки на территории города Уфы в 4 авариях пострадали 5 человек

Пешехода в темное время суток, особенно на мокрой дороге, даже освещенной, из автомобиля практически не видно. Так накануне в Советском районе на улице Достоевского в 9 часов вечера уфимец на автомобиле Шкода Октавиа сбил 23-х летнюю девушку. Как следствие - перелом ноги и обращение девушки в травмпункт.

8 ноября

Снизить скорость, следить за дистанцией, избегать резкого торможения, не перестраиваться без крайней необходимости из одного ряда в другой - вот те правила, при соблюдении которых у вас будет уверенность в безопасности на дороге. Это касается и пешеходов, помните, что куртки с объемными капюшонами и шарфы затрудняют обзор - вы можете не заметить приближающийся автомобиль.