За минувшие сутки в Башкортостане произошло 15 аварий, в которых пять человек погибли и шестнадцать получили травмы.



Так, в Белебеевском районе водитель за рулём «ВАЗ» 99-ой модели, предположительно, не справился с управлением. Отечественная легковушка опрокинулась. В результате аварии юноши 16 и 18 лет скончались на месте происшествия, ещё один 16-летний участник ДТП госпитализирован. Известно, что все они местные жители.

Еще одна авария со смертельным исходом произошла на 17 километре автодороги Стерлитамак-Стерлибашево. Мужчина за рулём "Хендай Солярис" наехал на 27-летнюю жительницу Стерлитамака. Девушка с травмами была доставлена в больницу, где через два часа скончалась.

В Чекмагушевском районе молодой человек за рулем десятки на опасном повороте не справился с управлением. Автолюбитель скончался на месте, его пассажир с травмами госпитализирован.

Фотографии из личного блога Д.Гильмутдинова

12 октября