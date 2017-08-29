30 августа

За минувшие сутки в Башкортостане произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 8 человек, еще 18 получили травмы различной степени тяжести. Трагедии случились в Бурзянском, Белорецком, Аургазинском, Буздякском, Краснокамском районах и Уфе.По информации республиканской госавтоинспекции, на трассе Старосубхангулово-Мраково местный житель на "Дэу Нексии" не справился с управлением и вылетел на обочину. Иномарка снесла бетонное ограждение водосточной трубы и опрокинулась в кювет. Водитель погиб на месте.Еще одна авария произошла в Белорецком районе на трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Мужчина, управляя автомобилем «Хендай Солярис», превысил скорость и вылетел с трассы. Водитель от полученных травм скончался, а два пассажира госпитализированы.В Аургазинском районе пьяный автомобилист устроил аварию в деревне Староабсалямово. Мужчина за рулем "Ниссан Кашкай" не справился с управлением и опрокинул иномарку в кювет. В итоге сам виновник дтп не пострадал, а его 46-летний пассажир получил смертельные травмы.Еще одно смертельная авария произошла в Уфе. 28-летний водитель на "Ниссан Серена" двигаясь по Нагаевскому шоссе, потерял контроль над дорогой и врезался в каменный столб. От полученных травм мужчина скончался на месте.