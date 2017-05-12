За нарушение правил на «зебре», возможно, будут платить больше

Штрафы за непропуск пешеходов на зебре могут возрасти с 1500 до 2500 рублей. Правительство России одобрило проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

«Зебра» предупреждает! Эффектные билборды — в помощь сотрудникам ГИБДД. Социальная реклама это мощное оружие пропаганды правил дорожного движения. Однако статистика твердит обратное. Жертв на пешеходных переходах столицы меньше не становится.

«В 2016 году зарегистрировано 60 ДТП, которые произошли на нерегулируемых пешеходных переходах, 1 человек, к сожалению, погиб и 62 получили травмы», — говорит старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД РФ по Уфе Зухра Рахматуллина.

Кто виноват в авариях на «зебре» — водители или пешеходы! Споры об этом ведутся давно. Каждая из сторон выдвигает свои аргументы. Однако уфимцы едины во мнении, что ответственность в большей степени лежит все-таки на плечах автомобилистов.

Из произошедших в стране в прошлом году 16 тысяч ДТП на «зебре» — лишь 1,5 тысячи произошли по вине пешеходов.

Единственное, чем водителей можно оправдать, — это тем, что иногда они действительно не виноваты. Например, в такой ситуации, когда выход к нерегулируемому пешеходному переходу скрыт высокими сугробами. Из-за них идущего к дороге человека подчас просто не видно.

Сложно понять, почему люди гибнут даже на пешеходных переходах. Кроме социальной рекламы, остается только один возможный вариант, считают разработчики поправок в КОАП: увеличить ответственность за это нарушение. Цена штрафа поднимется на тысячу рублей. Как подчеркивают в ГИБДД, это серьезный стимул для водителей быть предельно внимательными перед «зеброй».

10 февраля