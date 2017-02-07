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За различными услугами в МФЦ Башкирии обратились более 4 миллионов человек

Поменять паспорт теперь можно гораздо проще и быстрее. Эту услугу с 1 февраля начали предоставлять в многофункциональном центре. Правда, пока воспользоваться новшеством можно только в пятнадцати из 74 офисов МФЦ. 

Алина Камалова недавно вышла замуж и поменяла фамилию. И теперь она занимается тем, что меняет документы. Чтобы сэкономить драгоценное время, она обратилась в офис МФЦ, расположенный недалеко от дома. Сотрудники многофункционального центра пообещали, что уже через 10 рабочих дней девушка сможет забрать паспорт с новой фамилией. 

«Узнала, что здесь в МФЦ можно как подать заявление, так и подучить паспорт. То есть не ходить в УФМС. Очень удобно», - уверена Алина Камалова.

Помимо замены паспорта, в офисах многофункциональных центров можно получить и ряд других услуг. Оформление документов на недвижимость или автомобиль, получение свидетельства о рождении ребенка и многое другое. С конца декабря прошлого года появилась новая опция: записать обращение к власти. 

В семи МФЦ работают «Будки гласности». Любой желающий может прийти сюда и задать свой вопрос представителю власти. 

Удобство получения различных услуг и в одном месте - в офисе МФЦ - оценили десятки тысяч жителей Башкортостана.

Качество предоставления услуг остается приоритетной задачей многофункционального центра. В этом году планируют развивать направление "МФЦ для бизнеса". Предприниматели смогут получить здесь еще больше услуг за одно посещение офиса. 

Только за прошлый год Многофункциональный центр в республике за различными услугами обратились более 4 миллионов жителей республики. В Уфе большинство операционных залов может обслужить от одной тысячи человек ежедневно.



Автор: Эрика Нажимова
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