За сутки на дорогах республики произошло сразу три ДТП с летальным исходом

Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

В Караидельском районе местный житель на «Ладе» 14-й модели, переоценил свои силы, не справился с управлением и слетел с дороги. Автомобиль перевернулся несколько раз. Его 58-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.





Другое ДТП произошло на трассе Бирск-Дюртюли. Водитель «Жигулей» не удержал свой автомобиль на дороге и он опрокинулся. Из-за аварии так же погиб пассажир. Динар Гильмутдинов в своем блоге сообщает, что в обоих случая находящиеся за рулем люди были в состоянии алкогольного опьянения.







А в Миякинском районе авария унесла жизни сразу двух человек. По данным ГИБДД, 21-летний водитель автомобиля "Хёнде Соната" превысил безопасную скорость, машину занесло и она столкнулась с бетонным столбом. Находящийся за рулем и его пассажир получили смертельные травмы.

Фото: www.gibdd102.ru

13 октября