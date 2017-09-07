За сутки в Башкортостане произошло 12 аварий, в которых 1 человек погиб, 13 получили травмы.

Так в Татышлинском районе республике произошло ДТП, где пострадало сразу 3 человека. По предварительной версии водитель "Лифан Солано", находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и вылетел в кювет. Как видно на кадрах иномарка превратилась в груду металлолома, а на заднем сиденье в крови пассажир едва двигается. По словам очевидцев, водитель покинул место ДТП. В том что на самом деле стало причиной аварии в настоящий момент разбираются инспекторы ГИБДД.

Еще одна авария произошла в Чекмагушевском районе республики. Нетрезвый водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате ДТП пассажирка иномарки скончалась от полученных травм. Водитель доставлен в больницу.





видео: ВК, пользователь: Денис Мельников

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

7 сентября