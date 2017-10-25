За сутки в Уфе зарегистрировано 65 ДТП

За сутки на территории Уфы зарегистрировано 65 дорожно-транспортных происшествий, в 7 авариях пострадали 8 человек, сообщает городской отдел ГИБДД.

25 октября около двух часов дня напротив дома №94 по улице Первомайской, 60-летний житель Уфы, за рулем автобуса "НефАЗ", следуя со стороны Кремлевской в сторону Машиностроителей, не справился с управлением и допустил наезд на электроопору. В результате дорожного происшествия двое пассажиров автобуса получили травмы и были направлены в больницу, после оказания медицинской помощи отпущены.

В 16 часов 15 минут напротив дома №8 по улице Ферина 64-летний житель Уфы, управляя машиной "ГАЗ 3102", направляясь по улице Ферина со стороны Бульвара Баландина в сторону Сельской Богородской, совершил наезд на 21-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожного происшествия пешеход с травмами была госпитализирована в больницу.

В половине десятого вечера напротив дома №74 по улице Цюрупы 22–летний водитель за рулем "ВАЗ 21140" наехал на 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате дорожного происшествия несовершеннолетний с травмами был направлен в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен. Со слов очевидцев, ребенок был без сопровождения взрослых.







Съемки ОГИБДД УМВД России по Уфе

26 октября